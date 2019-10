Triatlete Visser enige prof op WK Hawaï

Triatlete Els Visser is zaterdag de enige Nederlander bij de profs bij het wereldkampioenschap Ironman op Hawaï. Het wordt haar debuut in de triatlon over de langste afstand van 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen op het eiland in de Stille Oceaan, waar de bakermat ligt van de duursport.

Visser kwalificeerde zich begin juni met de vijfde plaats in de Ironman van Cairns in Australië, waar de 29-jarige geboren Groningse een groot deel van het jaar woont. Ze is de eerste Nederlandse die op Hawaï meedoet sinds Yvonne van Vlerken in 2016. In 2017 finishte ze als amateur in haar eerste Ironman in Zürich als vierde tussen de professionals en verruilde daarna haar baan als chirurg voor die van professioneel triatlete.

Al te hoge verwachtingen voor het WK heeft ze niet. “Het is de eerste keer dat ik hier ben, dus ik ga er helemaal blanco in. Ik vind het geweldig dat ik de kans krijg om hier mee te doen en ik ben heel benieuwd waar ik sta in dit supersterke veld”, meldde ze op de website van de triatlonbond.

De grote favoriete voor de winst in de vrouwenrace is de Zwitserse Daniela Ryf, die de afgelopen vier jaar de wereldtitel op haar naam schreef.