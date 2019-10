Verstappen heeft z’n speedboot klaar liggen

Het programma van de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 wordt mogelijk aangepast vanwege de naderende tyfoon Hagibis. De kans is aanwezig dat de kwalificatie op zondagochtend wordt gehouden, enkele uren voor de race, in plaats van op zaterdag. Max Verstappen is in ieder geval op alles voorbereid.

“Ik heb mijn speedboot klaar liggen, dus ik ben er klaar voor”, zei de Nederlandse coureur met een knipoog op de persconferentie. Naar verwachting trekt de tropische storm zaterdag over het zuidoosten van Japan. De organisatie van het WK rugby op het Aziatische eiland besloot voor zaterdag al twee wedstrijden te schrappen. De Formule 1 op het circuit van Suzuka, zo’n 300 kilometer van Tokio, ondervindt vermoedelijk ook hinder van Hagibis.

Alle betrokken partijen houden de situatie scherp in de gaten, lieten ze donderdag in een korte verklaring weten. “We doen er alles aan om het Formule 1-programma zo min mogelijk te verstoren, maar de veiligheid van de fans, de coureurs en iedereen op het circuit heeft de hoogste prioriteit.” Om wat ruimte te krijgen om te kunnen schuiven in het programma, heeft de organisatie alle onderdelen van de Formule 4 op Suzuka geschrapt.