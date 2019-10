Vijfde wereldtitel allroundturnster Biles

Turnster Simone Biles is in Stuttgart voor de vijfde keer wereldkampioene allround geworden. Het Amerikaanse turnfenomeen was zoals verwacht een klasse apart met een score van 58,999. De Chinese Tang Xijing, nota bene als invalster voor haar landgenote Liu Tingting in de finale beland, werd tweede: 56,899. De Russische Angelina Melnikova pakte het brons met een puntentotaal van 56,399.

Naomi Visser, de laatste Nederlandse inbreng bij dit WK, eindigde als 23e. De turnster uit Papendrecht, getraind door Vincent Wevers in Heerenveen, kwam heel wat minder voor de dag dan in de kwalificaties en de landenfinale. Met fouten op vloer en brug kwam ze uit op een score van 51,166, ruim 2 punten lager dan in de kwalificaties.