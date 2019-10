Bertens verliest in kwartfinale van Gauff

Kiki Bertens is er in Linz nog niet in geslaagd zich te plaatsen voor de WTA-Finals. De 27-jarige tennisster verloor in Oostenrijk in de kwartfinales van de Amerikaanse tiener Cori Gauff: 7-6 (1) 6-4. Bertens heeft daardoor nog niet genoeg punten veroverd om Serena Williams op de ranking te passeren.

In de eerste set moest een tiebreak de beslissing brengen. Door enkele afzwaaiers en een dubbele fout zag Bertens de set naar Gauff gaan. De 15-jarige Amerikaanse brak op 1-1 ook de opslagbeurt van Bertens en liep uit naar 3-1. Het lukte de Nederlandse niet meer om die achterstand ongedaan te maken. Op 5-4 benutte Gauff haar tweede matchpoint.

Bertens had het indoortoernooi in Oostenrijk op het laatste moment aan haar schema toegevoegd. Ze is nog in de race voor deelname aan de WTA Finals. Om een ticket veilig te stellen moet ze een kleine achterstand op Serena Williams goedmaken, die momenteel achtste staat op de ranking. De beste acht tennissters spelen het afsluitende WTA-toernooi in Shenzen.