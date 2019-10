Curvers stopt en start als coach bij Sunweb

Roy Curvers begint zondag in Frankrijk aan zijn laatste wedstrijd als profrenner. Na Parijs-Tours houdt hij het voor gezien. De 39-jarige routinier van Team Sunweb gaat daarna bij zijn vertrouwde ploeg verder als coach.

Curvers rijdt sinds 2008 voor zijn huidige werkgever, in een ondersteunende functie voor de sprinters en kopmannen. Hij nam onder meer zes keer deel aan de Tour de France.

“Ik betreur het uiteraard dat mijn carrière ten einde loopt, maar ik ben verheugd dat ik met Team Sunweb in de wielerwereld kan blijven”, laat Curvers weten. “We hebben samen veel leuke en speciale herinneringen opgebouwd. Ik ben altijd bij het team gebleven, omdat we voortdurend nieuwe uitdagingen wisten te vinden. Ik kijk er echt naar uit om als coach onze jonge jongens vooruit te helpen in hun carrière.”

Ploegbaas Iwan Spekenbrink roemde Curvers in vele opzichten. “Hij is uitgegroeid tot een van de meest gerespecteerde mannen in het peloton en van grote waarde voor ons team. We zijn heel blij dat we de samenwerking kunnen voortzetten en dat hij lid blijft van onze familie.”