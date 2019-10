F1-kwalificatie Japan verplaatst naar zondag

De organisatie van de Grote Prijs van Japan heeft de kwalificatie van zaterdag voor de Formule 1-race uit voorzorg verplaatst naar zondag. De dreigende gevolgen van de tyfoon Hagibis hebben tot dit besluit geleid.

Alle activiteiten in het kader van het F1-evenement voor zaterdag zijn geannuleerd. Hierdoor komt ook de derde vrije training te vervallen. De kwalificatie voor de GP van Japan staat nu gepland voor zondagmorgen 10.00 uur lokale tijd (03.00 uur Nederlandse tijd). De race begint even later om 14.10 uur, 07.10 uur in Nederland.