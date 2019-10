Golfer Luiten valt weg uit top in Rome

Golfer Joost Luiten is na een matige tweede ronde van 72 slagen uit de top van het klassement geduikeld in het Italiaans Open. De Nederlander stond na de eerste ronde nog gedeeld derde, maar viel door zijn score van 1 boven par in de tweede rondgang terug naar de gedeelde 21e positie met -4. Hij staat zes slagen achter de Engelse leider Matthew Fitzpatrick, die met 65 slagen (-6) op een score van -10 kwam.

Luiten tikte donderdag in de eerste ronde van het toernooi op golfbaan Olgiata bij Rome vijf birdies binnen. In de tweede ronde noteerde hij maar één birdie. Daar stonden twee bogeys tegenover. De Bleiswijker heeft vrij recent zijn grip veranderd bij het putten. In plaats van met de rechterhand onder, gebruikt hij nu zijn linkerhand onder.

Het Italiaans Open behoort tot de lucratieve Rolex Series en heeft een prijzengeld van 7 miljoen dollar (6,35 miljoen euro).