Jumbo-Visma aast nu ook nog op ‘monument’

De succesvolle wielerploeg Jumbo-Visma wil zaterdag bij de Ronde van Lombardije, de laatste klassieker van het jaar, de uitpuilende erelijst van 2019 compleet maken. “We hebben nog geen monument met de ploeg gewonnen. Die kans doet zich nu opnieuw voor”, keek ploegleider Grischa Niermann hoopvol vooruit.

Jumbo-Visma behaalde dit seizoen al vijftig overwinningen. De laatste twee zeges kwamen op naam van de excellerende Sloveen Primoz Roglic, die in de afgelopen week zegevierde in de Ronde van EmiliĆ« en Tre Valli Varesine. “Het mag duidelijk zijn dat Roglic onze vooruitgeschoven kopman is”, zei Niermann. “Hij heeft laten zien dat hij in topvorm is. We moeten ervoor zorgen dat we Roglic goed afzetten bij de laatste beklimmingen. We staan met een heel sterk team aan de start.”

Roglic krijgt in de koers van de ‘vallende bladeren’ steun van Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Koen Bouwman, Sepp Kuss, George Bennett en Neilson Powless.