Kimmann tweede in olympische testrace BMX

BMX-er Niek Kimmann heeft tijdens een olympische testwedstrijd in Tokio de Fransman Romain Mahieu net voorrang moeten verlenen. De winnaar van de wereldbeker eindigde op het olympische parcours voor de Zomerspelen volgend jaar in de Japanse hoofdstad als tweede in 40,828 seconden. Mahieu zegevierde in 40,480. De Zwitser David Graf pakte brons met een tijd van 41,527. Twan van Gendt (negende) en Dave van der Burg (negentiende) haalden de finale niet.

Bij de vrouwen kon wereldbekerwinnares Laura Smulders (vijftiende) zich niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Ook Ruby Huisman (zeventiende) kon geen hoofdrol vervullen. De Australische Saya Sakakibara, geboren in Japan, won in de finale.

De testraces voor Tokio 2020 op de BMX-baan zouden oorspronkelijk in het weekeinde plaatsvinden. Door de naderende tyfoon Hagibis werden de races uit voorzorg echter al op vrijdag afgewerkt.