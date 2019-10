Kipchoge begint recordpoging om 8.15 uur

De Keniaanse hardloper Eliud Kipchoge begint zaterdag om 8.15 uur in Wenen aan zijn poging als eerste mens de marathon onder 2 uur te lopen. De organisatie van de 1:59 Challenge heeft vrijdag de starttijd bepaald. Volgens de meteorologen zijn de weersomstandigheden dan optimaal en heeft de recordpoging de meeste kans van slagen.

Plaats van handeling is het Prater in Wenen. De 34-jarige Keniaan loopt een parcours over de Hauptallee en krijgt tijdens de race over 42,195 kilometer hulp van 41 gangmakers. Een elektrische auto rijdt voor hem uit en bepaalt het juiste tempo. Mocht Kipchoge slagen, dan geldt de tijd niet als wereldrecord. De race is vanwege onder meer de vele ‘hazen’ niet erkend door de internationale atletiekfederatie.

Kipchoge is de olympisch kampioen van 2016. Hij zette het wereldrecord op de marathon vorig jaar september in Berlijn op 2.01.39. Afgelopen voorjaar won hij de marathon van Londen in 2.02.37. In 2017 mislukte al eens een poging de magische barrière van 2 uur te slechten. Toen liep hij op het racecircuit van het Italiaanse Monza 2.00.25.