Ook Federer onderuit in Shanghai

In navolging van titelhouder Novak Djokovic is ook Roger Federer bij het masterstoernooi in Shanghai gestrand in de kwartfinales. De als tweede geplaatste Zwitser was niet opgewassen tegen de Duitser Alexander Zverev. De nummer vijf van de plaatsingslijst zegevierde in drie sets: 6-3 6-7 (7) 6-3.

Federer bracht het publiek bij vlagen nog wel in vervoering. De tweevoudige kampioen was vooral in de eindfase van de tweede set onstuitbaar. Hij werkte vijf matchpoints weg en wist daarna alsnog de tiebreak winnend af te sluiten. Zverev liet zich daardoor echter niet ontmoedigen en wist in de derde set Federer, die soms mopperde op zichzelf of de arbiter, toch weer te ontregelen.

Zverev (22) speelde voor de zevende keer tegen de zestien jaar oudere Federer. Hij behaalde zijn vierde zege. Zverev komt in de halve finales uit tegen de Oostenrijker Dominic Thiem of de Italiaan Matteo Berrettini.

Djokovic kon eerder op vrijdag niet op tegen Stefanos Tsitsipas, een generatiegenoot van Zverev. De 21-jarige Griek speelt in de halve eindstrijd tegen de Rus Daniil Medvedev.