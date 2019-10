Skateboardsters overtuigend naar finale EK

Candy Jacobs, Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot hebben hun favorietenrol op het EK skateboarden waargemaakt. De skateboardsters van TeamNL plaatsten zich respectievelijk als nummer 1, 2 en 3 voor de finale op de discipline street.

In het Russische Nizjni Novgorod stak Candy Jacobs er in de halve finale bovenuit. De 29-jarige Jacobs, die onlangs op het WK vierde werd en daarmee de beste skateboardster uit Europa was, kreeg een waardering van 128.67. De pas 15-jarige Oldenbeuving kwam tot een score van 105.67, Zwetsloot (18) voltooide de Nederlandse dominantie met 89.67. De Belgische Lore Bruggeman kon met een score van 86 als enige in de buurt blijven van de TeamNL-skateboardsters.

Zaterdag is de finale. Jacobs moest vorig jaar bij het EK in Basel genoegen nemen met zilver, achter Julia Brueckler. De Oostenrijkse plaatste zich met een score van 61.67 voor de eindstrijd.