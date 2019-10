Toussaint verbetert eigen record op rugslag

Kira Toussaint heeft tijdens de wereldbekerwedstrijd zwemmen in Berlijn haar Nederlands record op de 50 meter rugslag verbeterd. De zwemster van TeamNL won de finale in 27,49 en was daarmee ruim sneller dan haar oude record van 27,68.

Toussaint had vorige week in Boedapest het record dat Hinkelien Schreuder tien jaar geleden zwom (27,77) verbeterd. Een week later in Berlijn was ze opnieuw beduidend sneller.

“Ik ben een stuk beter doorgezwommen naar de muur toe. Daar zat het verschil met de vorige recordrace”, zei een tevreden Toussaint. Ranomi Kromowidjojo finishte in 28,48 als derde en had genoten van haar race tegen Toussaint. “Het is altijd wel leuk om elkaar uit te dagen. Voor mij was dit een mooie bronzen plak.”

Arno Kamminga won de 100 meter schoolslag in 59,15. Daarmee bleef hij boven de toptijd die hij een week eerder in Boedapest zwom (59,05).

Kromowidjojo eindigde op de 50 meter vrije slag als tweede in 24,65. Ze moest de Zweedse Michelle Coleman (24,26) voor zich dulden. “Uit iedere race nemen we de verbeterpuntjes weer mee”, keek ze daarop terug.

Jesse Puts eindigde in de finale van de 50 meter vrije slag in een tijd van 22,36 als zesde. De Rus Vladimir Morozov was in 21,55 de snelste.