Tsitsipas is Djokovic de baas

De Serviër Novak Djokovic (32) heeft in Shanghai zijn meerdere moeten erkennen in Stefanos Tsitsipas. De nummer 1 van de tenniswereld verloor in de kwartfinales van het masterstoernooi in drie sets van de 11 jaar jongere Griek. Na ruim 2 uur stond de eindstand op het scorebord: 3-6 7-5 6-3.

Djokovic pakte afgelopen zondag nog de titel in Tokio. Dat deed hij zonder setverlies. Het was zijn eerste toernooi na zijn aftocht bij de US Open, waar hij in de vierde ronde moest opgeven door een schouderblessure.

In Shanghai leek Djokovic op weg naar nieuw succes. De titelverdediger versloeg eerst de Canadees Denis Shapovalov en daarna de Amerikaan John Isner in twee sets. Ook in de eerste set tegen Tsitsipas was er nog niets aan de hand voor Djokovic, die daarna echter de controle over zijn spel kwijtraakte.

De jonge Griek, de nummer zeven van de wereld, versloeg Djokovic vorig jaar in Canada ook al. Hij leidt nu in de onderlinge duels met 2-1. Tsitsipas speelt in de halve finales tegen de Rus Daniil Medvedev, die de Italiaan Fabio Fognini versloeg in twee sets: 6-3 7-6 (4).