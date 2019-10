Verstappen zet druk op Mercedes en Ferrari

Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Japan een goede indruk gemaakt. De Formule 1-coureur van Red Bull meldde zich op het circuit van Suzuka in de bovenste regionen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde tijd (1.28,066). Hij was 0,381 seconde langzamer dan de Fin Valtteri Bottas, die evenals in de eerste sessie de beste tijd klokte (1.27,785)

Titelverdediger Lewis Hamilton, de leider in de WK-stand, gaf precies 0,1 seconde toe op zijn teamgenoot. Verstappen bleek sneller dan de Ferrari’s van Charles Leclerc (1.28,141) en Sebastian Vettel (1.28,376). De Nederlander had in de eerste trainingssessie nog de vijfde tijd neergezet.

“De eerste vrije training was niet best”, gaf de kopman van Red Bull op Verstappen.nl toe. “Maar tijdens de tweede vrije training zijn we met stappen vooruitgegaan. Dat ziet er goed uit maar Mercedes is erg snel en wij hebben nog wat meer werk te doen. Maar we hebben ons goed hersteld.”

Op zaterdag zijn alle activiteiten op F1-gebied op het Japanse circuit geschrapt wegens de komst van de tyfoon Hagibis. De derde vrije training is daardoor geannuleerd. De kwalificatie is uit voorzorg verschoven naar zondagochtend. Indien de weersomstandigheden op dat moment racen nog niet mogelijk maken, bepaalt de uitslag van de tweede vrije training de startopstelling voor de GP.