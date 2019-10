Vier skateboarders bereiken finale EK

Candy Jacobs, Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot hebben hun favorietenrol op het EK skateboarden waargemaakt. De skateboardsters van TeamNL plaatsten zich respectievelijk als nummer 1, 2 en 3 voor de finale op de discipline street. Bij de mannen wist Nederlands kampioen Douwe Macaré zich te kwalificeren voor de eindstrijd.

In het Russische Nizjni Novgorod stak Candy Jacobs er in de halve finale bovenuit. De 29-jarige Jacobs, die onlangs op het WK vierde werd en daarmee de beste skateboardster uit Europa was, kreeg een totale waardering van 128,67. De pas 15-jarige Oldenbeuving kwam tot een eindscore van 105,67, Zwetsloot (18) voltooide de Nederlandse dominantie met 89,67. De Belgische Lore Bruggeman kon met een score van 86 als enige in de buurt blijven van de TeamNL-skateboardsters.

“Ze hebben fantastische geskatet”, zegt bondscoach Sjoerd Vlemmings tegen het ANP vanuit Rusland. “De scores waren goed en ze hebben laten zien dat ze terecht favoriet zijn.” De ranking van de halve finale komt overeen met de seeding. Jacobs, Oldenbeuving en Zwetsloot waren voorafgaand al als 1, 2 en 3 ingeschaald.

Zaterdag is de finale waarin acht skateboarders strijden om de titel. Jacobs moest vorig jaar bij het EK in Basel genoegen nemen met zilver, achter Julia Brueckler. De Oostenrijkse stelde teleur met een score van 61.67 en plaatste zich niet voor de finale. “We moeten niet te vroeg de vlag uithangen, maar morgen kunnen ze laten zien dat ze alle drie het podium halen. Als we weer een super dag hebben en alles gaat zoals we van tevoren hebben bedacht, dan worden we 1,2 en 3.”

Macaré was met een totaalscore van 229 de nummer 4 in de halve eindstrijd en is er zaterdag als enige skateboarder van TeamNL bij in de finale. Rob Maatman en Bart Buikman redden het niet in de halve finale. “We hadden graag nog een man erbij in de finale. Ik had verwacht dat Rob ook de finale zou halen. De eerste twee runs waren niet helemaal uitgepakt zoals van tevoren ingepland. Skaten is ook dusdanig moeilijk dat je geen garantie kan inbouwen”, aldus Vlemmings die veel verwacht van Macaré, die vorig jaar vierde werd op het EK. “Douwe heeft podiumpotentie. Dat is ook de doelstelling. Haal je het podium dan blijf je goed perspectief houden voor plaatsing voor de Spelen van Tokio.”