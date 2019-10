Vijfde tijd Verstappen in eerste training

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Japan de vijfde tijd neergezet. De Formule 1-coureur van Red Bull reed op het circuit van Suzuka 22 ronden, met een snelste tijd van 1.30,046. Daarmee was hij ruim 1 seconde langzamer dan Valtteri Bottas, die 26 ronden voltooide. De Fin noteerde in zijn Mercedes de beste tijd met 1.28,731. Zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton, leider in de WK-stand, was een fractie minder snel: 1.28,807.

De Duitser Sebastian Vettel zette in zijn Ferrari de derde tijd neer: 1.29,720. Zijn ploeggenoot Charles Leclerc uit Monaco belandde met zijn tijd van 1.29,912 op de vierde plek. Verstappen zat daar kort achter.

De tweede vrije training is om 07.00 uur (Nederlandse tijd) begonnen. De derde vrije training op zaterdag is geschrapt vanwege de komst van de tyfoon Hagibis. De kwalificatie is uit voorzorg verschoven naar zondagochtend.