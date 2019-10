Wielrenner Spilak beëindigt carrière

Simon Spilak van Team Katoesja Alpecin zet een punt achter zijn wielercarrière. De 33-jarige renner gaat niet over naar de ploeg Bahrain Merida zoals eerder werd aangekondigd door de ploeg. De Sloveen won twee keer de ronde van Zwitserland, in 2015 en 2017. In 2010 was hij de sterkste in de Ronde van Romandië.

“Natuurlijk had ik nog een aantal jaar door kunnen gaan, maar ik denk dat dit het goede moment is om te stoppen”, vertelde Spilak tegen de Sloveense krant Delo. Hij eindigde dit jaar nog als zesde in de Ronde van Zwitserland. “Ik ben heel erg tevreden over mijn carrière en mijn resultaten, en daar wil ik het bij laten.”