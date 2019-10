Bijrol voor Luiten in Italië

Joost Luiten heeft ook op de derde dag van het Italiaans Open zijn vorm van de eerste dag niet kunnen evenaren. De beste Nederlandse golfer ging rond in 71 slagen, het baangemiddelde in Rome.

Luiten noteerde op de vierde hole een eagle, maar zette daar drie bogeys tegenover. Hij noteerde slechts één birdie.

Donderdag was Luiten nog veelbelovend begonnen in Italië. Hij stond, dankzij liefst vijf birdies, met -5 in de top van het klassement. Luiten gaat de laatste dag in als de nummer 23 van de ranglijst. De Engelsman Matthew Fitzpatrick gaat aan de leiding met een score van -13.

Het Italiaans Open behoort tot de lucratieve Rolex Series en heeft een prijzengeld van 7 miljoen dollar (omgerekend 6,35 miljoen euro).