Boksster Fontijn opnieuw in finale tegen Price

Boksster Nouchka Fontijn heeft op de WK in Rusland de finale gehaald. De 31-jarige Schiedamse versloeg de klasse tot 75 kilogram in Oelan-Oede in de halve finale haar Canadese opponente Tammara Thibeault. In de finale treft ze opnieuw Lauren Louise Price, die haar afgelopen zomer klopte tijdens de Europese Spelen.

Fontijn, de nummer 1 van de plaatsingslijst, werd door de juryleden op punten (4-1) aangewezen als winnares. Ook Price won duidelijk. De boksster uit Wales versloeg Khadija Mardi uit Marokko volgens de vijf juryleden unaniem op punten.

Fontijn stond vorig jaar op de WK in India ook in de finale, nadat ze Price in de halve finale had verslagen. In de finale verloor ze toen op punten van de Chinese Qian Li. De Zuid-Hollandse pakte ook WK-zilver in 2016 en brons bij de WK van 2014.

Fontijn won twee keer Europees goud, maar moest het goud op de Europese Spelen in Minsk afgelopen zomer aan Price laten.