Darter Van Gerwen in finale World Grand Prix

Darter Michael van Gerwen staat voor de zesde keer in de finale van de World Grand Prix. De aanvoerder van de wereldranglijst plaatste zich voor de eindstrijd van het toernooi in Dublin door in de halve finales overtuigend van de Engelsman Chris Dobey te winnen (4-0). De regerend wereldkampioen staat in de finale op zaterdag tegenover een andere Engelsman, Dave Chisnall.

Van Gerwen kan in Dublin voor de vijfde keer de World Grand Prix winnen. Als hem dat lukt, is het zijn 36e zege in een major van de professionele dartsbond PDC. De Brabander trof Chisnall in zijn carrière al 58 keer; hij won 47 keer.