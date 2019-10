Gauff in Linz naar eerste WTA-finale

De 15-jarige Cori Gauff heeft zich in Linz voor het eerst in haar loopbaan geplaatst voor de finale van een WTA-toernooi. De tienersensatie, vrijdag al te sterk voor Kiki Bertens, was met 6-4 6-4 de Duitse Andrea Petkovic de baas.

In de laatste game moest Gauff nog diep gaan om de overwinning binnen te halen. Ze kwam op eigen service met 15-40 achter te staan en werkte de breakpoints weg met een aantal sterke dropshots. Na anderhalf uur verzilverde ze haar tweede wedstrijdpunt na een fout van Petkovic.

Gauff werd als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi. Ze verloor maandag in twee sets in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Door haar goede serie in Linz maakt ze maandag haar debuut in de mondiale top 100.

Zondag neemt Gauff het in de finale op tegen de winnares van het duel tussen de Russin Ekaterina Alexandrova en Jelena Ostapenko uit Letland.