Groenewegen sluit af met zege op Neeltje Jans

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft zijn seizoen afgesloten met winst van de Tacx Pro Classic. De 26-jarige Amsterdammer was de sterkste in de massasprint op Neeltje Jans, het eindpunt van de Zeeuwse eendagskoers. Groenewegen klopte Europees kampioen Elia Viviani uit Italië in de laatste meters. De Gelderlander Arvid de Kleijn van de continentale ploeg Metec-TKH kwam als derde over de finish, voor Mike Teunissen die de sprint had aangetrokken voor zijn ploeggenoot Groenewegen.

“Ik ging de sprint eigenlijk een beetje te laat aan, maar het bleek toch precies op tijd te zijn”, zei de sprinter van Jumbo-Visma, die zijn vijftiende individuele zege van dit seizoen vierde. Groenewegen won met Jumbo-Visma ook de ploegentijdrit in de Tour de France. “Dit was een heel goed seizoen voor mij. Ik ben blij dat ik kan afsluiten met een zege. We gaan dit vanavond wel even vieren.”

Groenewegen stond bibberend van de kou op het podium op Neeltje Jans. De renners waren tijdens de koers over ruim 200 kilometer door Zeeland geteisterd door aanhoudende regen. “Het was hectisch en heel koud. Gelukkig viel het met de wind wel mee. Het was een ideale koers voor een sprint. Als ik goed in vorm ben en vol gas ga, dan ben ik moeilijk te verslaan”, zei de winnaar. “Ook als ik eigenlijk iets te laat ben.”

De Amsterdammer hoorde dat hij dit jaar de meeste UCI-wedstrijden heeft gewonnen. “Leuk, maar het is ook maar een statistiek. Ik ben heel blij hoe dit seizoen is verlopen.”

Groenewegen volgt Peter Schulting op als winnaar van de Tacx Pro Classic, de opvolger van de Ronde van Zeeland.