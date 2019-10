Hammer Series Colombia uitgesteld tot 2021

De wielerwedstrijd Hammer Series krijgt in 2020 nog geen editie in Colombia. De organisatie laat weten dat het niet lukt om de geplande wedstrijd voor februari volgend jaar te houden. Zij richt zich nu op de organisatie van het evenement in het Zuid-Amerikaanse land in 2021.

Hamer Series had eerder aangekondigd in februari een wedstrijd in Pereira te houden en dat de tweede editie in 2021 in Quindio zal plaatsvinden.

Voor 2020 zal er in het weekend van 22-24 mei een editie worden gehouden in het Noorse Stavanger en van 7 tot 9 augustus in Limburg. De derde wedstrijd is op 10 en 11 oktober in HongKong. Dit jaar werd de derde wedstrijd in Hongkong wegens de aanhoudende protesten in de stadstaat afgelast.