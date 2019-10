Judobond neemt Wenen het WK 2021 af

De Oostenrijkse judobond is de organisatie van de WK in 2021 weer kwijtgeraakt. De internationale federatie IJF liet de Oostenrijkers per brief weten dat ze de organisatie moeten inleveren, omdat ze te laat zijn met betalen. De IJF had vorig jaar de wereldkampioenschappen toegewezen aan Wenen.

De Oostenrijkse bond erkent op de website dat het de tweede betalingstermijn niet heeft gehaald, omdat een subsidie van het ministerie van het Sport is uitgebleven. Oostenrijk zou in totaal 6 miljoen euro moeten betalen om de WK te organiseren. Daarvan is 2 miljoen al overgemaakt naar de IJF. De internationale federatie heeft nog niet officieel gereageerd. Onduidelijk is waar de WK van 2021 nu worden gehouden.

Dit jaar streden de judoka’s in Tokio om de wereldtitels. Volgend jaar gaan ze weer naar de hoofdstad van Japan, dan voor de Olympische Spelen.