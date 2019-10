Kipchoge doorbreekt magische grens van 2 uur

Eliud Kipchoge is de eerste atleet ooit die een marathon heeft afgelegd onder de 2 uur. De 34-jarige Keniaanse wereldrecordhouder liep de 42,195 kilometer tijdens een speciale aanval, de 1:59 Challenge, in 1.59,40.

Kipchoge legde de klassieke afstand af in het Prater in Wenen. De 34-jarige Keniaan liep een parcours over de Hauptallee in de Oostenrijkse hoofdstad en kreeg tijdens de door Ineos gefinancierde 1:59 Challenge, hulp van 41 gangmakers, verdeeld in groepen van zeven.

De nieuwe toptijd die Kipchoge heeft neergezet, geldt niet als nieuw wereldrecord. De race is vanwege onder meer de vele ‘hazen’ niet erkend door de internationale atletiekfederatie. Het wereldrecord zette de Keniaan tijdens de marathon van Berlijn van 2018 op 2.01.39.

Kipchoge vertrok om 08.15 uur voor iets meer dan 4 keer een ronde van 9,6 kilometer over de Hauptallee. De omstandigheden waren goed, het was bijna windstil en de luchtkwaliteit is er naar verluidt goed. Een wagen gaf het tempo aan en de hazen liepen in een V-vorm met de punt naar achteren voor hem, om voor de minste luchtweerstand te zorgen.

De Keniaan bleef vrijwel de gehele race zo’n tien seconden onder de richttijd van 1.59.49. Een stralende Kipchoge stuurde in de laatste 400 meter zijn hazen weg en zette ‘een sprintje’ in dat hem bracht op 1.59.40,2 minuten.

In 2017 ondernam Kipchoge al een poging om de barrière van 2 uur te slechten. Op het circuit van Monza in Italië kwam hij toen tot een tijd van 2.00.25.