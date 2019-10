Knieblessure Kramer na aanrijding op de fiets

Sven Kramer heeft zaterdagochtend een knieblessure opgelopen toen hij tijdens het trainingskamp in Inzell op zijn fiets werd aangereden door een auto. Wat de ernst van de kwetsuur is, moet nog verder worden onderzocht. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma is de voorbereiding op het nieuwe seizoen in ieder geval ernstig verstoord.

“Ik heb vooral last van mijn knie”, zei Kramer die zondag naar huis vliegt voor nader onderzoek. Maandag wordt de kwetsuur verder onderzocht met onder andere een MRI-scan. “Het is op dit moment afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. Daar valt nu weinig over te zeggen.”

Kramer werd aangereden door een auto die uit een uitrit kwam en de drievoudig olympisch kampioen geen voorrang gaf. Team Jumbo-Visma verblijft momenteel in Inzell om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsjaar, dat op 1 november wordt geopend met het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf. Of de 33-jarige schaatser op tijd hersteld is om aan dat toernooi deel te nemen is volgens de ploeg nog onduidelijk.

In het olympisch jaar 2018 had Kramer veel last van zijn rug, nadat hij in de voorbereiding op dat seizoen een paar keer hard was gevallen met de fiets. Daardoor had hij ook op de Spelen in Zuid-Korea niet optimaal kunnen presteren, zei hij na afloop van dat seizoen.

Kramers vader Yep ligt momenteel in het ziekenhuis in Groningen omdat hij afgelopen woensdag op de fiets betrokken was bij een verkeersongeval met een lijnbus. De 61-jarige oud-schaatser heeft daarbij nekletsel opgelopen, maar mag volgens een bron dicht bij de familie het ziekenhuis over enkele dagen weer verlaten.