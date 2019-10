Mollema: dit was mijn moment

Bauke Mollema wist in de Ronde van Lombardije tijdens de beklimming van de Civiglio dat hij moest gaan toen het tempo even zakte. “De andere jongens zijn explosiever dan ik. Toen het even inzakte, wist ik dat ik moest gaan”, zei Mollema over het moment op een kleine 20 kilometer van de finish in Como.

De 32-jarige wielrenner van Trek-Segafredo sprong weg en bouwde op de klim een voorsprong van zo’n 20 seconden op. “De afdaling ging ook heel goed. Ik wist dat ze daar niet sneller dan ik zouden gaan. De laatste 10 kilometer heb ik constant vol gas gegeven. Ongelooflijk om deze race te winnen”, zei Mollema met een stralende lach.

De geboren Groninger behoorde vooraf niet tot de grote favorieten. “Misschien onderschatten ze me wel. Ik voelde me de hele week al goed, eigenlijk de laatste weken al. Ik wachtte op mijn moment. Gelukkig was dat moment vandaag”, die op het podium tijdens het Wilhelmus even zijn ogen sloot. De opwellende tranen verraadden wat het winnen van één van de vijf ‘monumenten’ met hem deed.