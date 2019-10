Nederlands team stelt teleur in Boekelo

Nederland dreigt op de military van Boekelo naast een startbewijs voor het team voor de Olympische Spelen te grijpen. Het eventingteam staat op de elfde plaats en een plek bij de beste vijf is vereist voor een olympisch ticket.

“Voor het team is het helaas een teleurstellend slot van een teleurstellend seizoen. We zullen snel evalueren hoe we verder gaan”, zei Maarten van der Heijden, directeur topsport van de KNHS. “Tim Lips en Merel Blom hebben beiden wel een goed seizoen gedraaid en gunstig uitzicht op individuele tickets voor Tokio.”

Lips is de regerend Nederlands kampioen, maar hij kwam niet in actie tijdens deze editie van de military van Boekelo. Hij moest afzeggen wegens een lichte blessure bij zijn paard Eclips.

Blom blijft na de cross country aan de leiding van het NK eventing, dat onderdeel is van de military in Boekelo. Blom reed met haar merrie een foutloze cross met slechts enkele tijdfouten. Blom was daarmee de enige Nederlandse teamruiter die foutloos de finish passeerde. Zowel Andrew Heffernan als Raf Kooremans ondervond problemen, waardoor een benodigde hoge teamklassering uit het zicht is geraakt.