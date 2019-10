Tabeling/Piek naar finale gemengd dubbelspel

Robin Tabeling en Selena Piek hebben zich op het Dutch Open met een fraaie zege geplaatst voor de finale van het gemengd dubbelspel. Het Nederlandse badmintonduo was in Almere in de halve eindstrijd de als eerste geplaatste Engelsen Marcus Ellis en Lauren Smith met 21-17 21-14 de baas.

Zondag nemen Tabeling en Piek, zelf als derde geplaatst, het in de finale opnieuw op tegen een Engels duo. Dan zijn Chris en Gabrielle Adcock, de nummers 2 van de plaatsingslijst, de tegenstanders.

Tabeling en Piek kunnen de eerste Nederlandse winnaars worden van het gemengd dubbelspel op het Dutch Open.

In het mannenenkelspel strijden zondag de Japanner Yusuke Onodera en Lakshya Sen uit India om de titel, in het vrouwentoernooi staan Wang Zhi Yi uit China en de Russin Evgenija Kosetskaja tegenover elkaar.