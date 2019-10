Ten Dam: stoppen met winst Bauke een sprookje

Wielrenner Laurens ten Dam had zich geen mooier afscheid kunnen wensen. De 38-jarige Groninger reed eindelijk weer eens de Ronde van Lombardije uit, iets wat hem in zijn lange carrière pas één keer was gelukt, en de zege ging naar zijn goede vriend Bauke Mollema.

“Het is bijna een sprookje. Ik sluit mijn carrière af op de dag dat Bauke, mijn landgenoot en vriend, de koers wint. Ik ga vanavond met hem eten, dus dat wordt een dubbel feest”, zei Ten Dam op de site van zijn CCC-ploeg. “Het is gek hoe sommige dingen kunnen lopen.”

Ten Dam en Mollema vermaakten de Nederlandse wielerfans in de Tour de France van 2014, die werd omgedoopt in de ‘Tour van Bau en Lau’. Ze eindigden uiteindelijk op de negende (Ten Dam) en tiende plaats (Mollema).