Toussaint scherpt weer een record aan

Kira Toussaint blijft maar records zwemmen. De 25-jarige Toussaint verbeterde zaterdag bij de wereldbeker in Berlijn opnieuw haar eigen Nederlands record op de 100 meter rugslag. Ze tikte in de Duitse hoofdstad als eerste aan in 59,46 seconden, een tiende sneller dan vorige week in Boedapest. In Hongarije had ze met 59,56 haar record al met ruim twee tienden aangescherpt.

Toussaint verbeterde vrijdag in Berlijn ook al haar Nederlands record op de 50 rug. Ze klokte 27,49, flink sneller dan vorige week in Boedapest toen ze met 27,68 het 10 jaar oude nationale record van Hinkelien Schreuder uit de boeken had gezwommen.

De Hongaarse alleskunner Katinka HosszĂș moest voor eigen publiek genoegen nemen met de derde plaats op de 100 rug, bijna 1,2 seconde achter Toussaint. De Canadese Taylor Ruck tikte als tweede aan (59,84).