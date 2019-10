USADA blij met stoppen Nike Oregon Project

Het Amerikaanse antidopingagentschap USADA heeft positief gereageerd op het nieuws dat sportkledingfabrikant Nike stopt met het atletiekproject Nike Oregon Project (NOP). Het stoppen van het NOP-programma is “het juiste om te doen”, zei USADA-baas Travis Tygart.

De beslissing volgt op de recente schorsing van de leidinggevende coach Alberto Salazar, de grondlegger van het trainingscentrum. De coach van onder anderen de Nederlandse tweevoudig wereldkampioene Sifan Hassan, werd door USADA voor vier jaar geschorst wegens het overtreden van de dopingregels in de periode 2010-2014.

“Laten we hopen dat ze accepteren dat er fouten zijn gemaakt en dat ze zich committeren aan schone sport en aan de gezondheid van de atleten”, zei Tygart.

Nike benadrukt dat de beslissing om het project te stoppen is genomen omdat de zaak een oneerlijke last legt op de huidige atleten. “We blijven Salazar steunen in zijn beroepszaak.”