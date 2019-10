Van Gerwen prolongeert World Grand Prix-titel

Michael van Gerwen heeft zijn titel op de World Grand Prix geprolongeerd. De beste darter ter wereld versloeg in de finale de Engelsman Dave Chisnall, de nummer 11 van de wereld, met 5-2.

Chisnall verweerde zich goed. Van Gerwen werd tot het uiterste gedwongen en vaak werd de set pas in de vijfde leg beslist. Zo ook de zevende set, waarin Chisnall begon met een ‘no score’. Van Gerwen maakte het op zijn eerste pijl af met ‘dubbel 6’.

Het toernooi hanteert de spelregel dat iedere leg moet worden begonnen met een dubbel.

Voor Van Gerwen is het de vijfde keer dat hij de World Grand Prix weet te winnen. Hij won het toernooi in 2012 voor het eerst en zegevierde later in 2014, 2016 en 2018. Met zijn titel verdiende Van Gerwen 110.000 pond, omgerekend ruim 126.000 euro.