Watson en Peterson in finale Tianjin

Tennisster Heather Watson heeft de finale bereikt van het WTA-toernooi in Tianjin. De Britse versloeg in de halve finale de Russische Veronika Koedermetova in twee sets: 6-1 6-4. In de finale neemt ze het op tegen de Zweedse Rebecca Peterson.

De Britse brak de service van de Russin twee keer in de eerste set. Eén break in de tweede set was genoeg voor Watson om op 5-3 op matchpoint te komen, maar Koedermetova won haar opslagbeurt. Watson serveerde vervolgens zelf voor de wedstrijd en maakte geen fout.

Het is voor Watson de eerste keer dit jaar dat ze een finale van een WTA-toernooi heeft gehaald. De 27-jarige tennisster is afgezakt naar plaats 125 op de wereldranglijst. Ze won dit jaar twee ITF-toernooien en haalde de halve finale van het toernooi van New Haven.

De Zweedse Rebecca Peterson versloeg in drie sets de Tunesische Ons Jabeur: 0-6 6-4 7-5.