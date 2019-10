Zverev tegen Medvedev in finale Shanghai

Alexander Zverev neemt het tegen Danilll Medvedev op in de finale van het masterstoernooi van Shanghai. De 22-jarige Duitser versloeg in de halve finale van het Chinese toernooi de Italiaan Matteo Berrettini in twee sets: 6-3 6-4.

De als vijfde geplaatste Zverev had aan één breakpoint genoeg om de eerste set te grijpen met 6-3. In de tweede set ging het lang gelijk op. Op 4-4 werkte Berrettini nog drie breakpoints weg, maar ging de game toch naar de Duitser. Die mocht vervolgens meteen voor de wedstrijd serveren en sloeg op zijn eerste matchpoint toe.

In de finale treft Zverev Medvedev, die zijn zesde finale op rij behaalde. De Rus rekende in twee sets af met de Griek Stefanos Tsitsipas: 7-6 (5) 7-5.