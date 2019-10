Zwemmer Dwyer stopt na dopingschorsing

Zwemmer Conor Dwyer is per direct gestopt met topsport. De Amerikaanse zwemmer kreeg eerder op de dag door het Amerikaanse antidopingagentschap USADA een schorsing van 20 maanden opgelegd nadat hij positief had getest op testosteron.

De zwemmer maakte deel uit van de Amerikaanse estafetteploeg op de 4×200 meter vrije slag die op de Spelen van 2012 en 2016 goud won. Bij de Spelen van Rio in 2016 won hij individueel brons op de 200 meter vrije slag.

Dwyer heeft altijd volgehouden dat hij een door de dokter voorgeschreven behandeling heeft gevolgd. Tijdens out-of-competition controles in november en december testte hij positief. “Mijn dokter heeft me verzekerd dat het Amerikaanse olympisch comité de behandeling had goedgekeurd voordat ik instemde” zei Dwyer in een verklaring. “Zonder die verzekering zou ik nooit akkoord zijn gegaan.”