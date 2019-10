Veldrijdster Ceylin Alvarado heeft de eerste veldrit om de Superprestige gewonnen. In Gieten liet de Rotterdamse de Belgische wereldkampioene Sanne Cant en Yara Kastelijn, Alvarado’s landgenote, ruim achter zich.

Alvarado, die net als Mathieu van der Poel uitkomt voor Corendon-Circus, was op het modderige circuit in Gieten een klasse apart. De strijd om plaats twee was spannender. Cant nam pas in de slotronde afstand van Kastelijn en finishte op een kleine minuut van Alvarado als tweede.