De Belg Jelle Wallays heeft de wielerkoers Parijs-Tours gewonnen. De renner van Lotto-Soudal kwam na een lange solo alleen aan in Tours. Op zo’n halve minuut finishte Niki Terpstra als tweede, net voor de Belg Oliver Naesen.

Wallays (30) won de najaarskoers eerder al in 2014. De zege in deze editie betekende zijn achtste overwinning als professional. Vorig jaar won Wallays nog een rit in de Ronde van Spanje.