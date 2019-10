Boksster Nouchka Fontijn heeft in Oelan-Oede even gedacht voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel in de klasse tot 75 kilogram te hebben veroverd. Na haar zege in de finale op Lauren Louise Price uit Wales stond de 31-jarige Schiedamse al klaar om de gouden medaille in ontvangst te nemen. De ceremonie werd echter afgebroken omdat er protest was aangetekend door het kamp van Wales.

Het protest werd toegekend waarna Price het goud kreeg omgehangen. Fontijn liet de huldiging lopen.