Choukoud mist olympische limiet in Eindhoven

Khalid Choukoud is er niet in geslaagd zich in Eindhoven te kwalificeren voor de olympische marathon van volgend jaar in Tokio. De Nederlandse atleet kwam in de 36e marathon van Eindhoven tot een tijd van 2.12.56 (officieus) en bleef daarmee een kleine anderhalve minuut boven de limiet.

De winst in Eindhoven was voor de Keniaan Laban Mutai. Hij liep een tijd van 2.06.39 en was daarmee zo’n 20 seconden sneller dan zijn landgenoot Reuben Kerio. John Langat, eveneens een Keniaan, werd derde.