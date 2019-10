Eerste toernooizege voor tiener Gauff

De Amerikaanse tennisster Cori Gauff heeft haar eerste WTA-toernooititel te pakken. De 15-jarige was in de finale in het Oostenrijkse Linz de Letse Jelena Ostapenko in drie sets de baas: 6-3 1-6 6-2. Het was ook de eerste finale die Gauff op het hoogste niveau speelde. Dit jaar stuntte ze al door op Wimbledon vanuit de kwalificaties de laatste zestien te bereiken.

Gauff werd als ‘lucky loser’ toegelaten tot het hoofdtoernooi in Linz. Door haar goede optreden maakt ze maandag haar debuut in de mondiale top 100.

Ostapenko had haar eerste titel kunnen veroveren sinds september van 2017. Ruim twee jaar geleden was ze de sterkste in Seoul. Dat jaar schreef ze ook verrassend Roland Garros op haar naam.