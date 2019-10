Europese titel skateboardster Oldenbeuving

De pas 15 jaar oude skateboardster Keet Oldenbeuving heeft in de Russische stad Nizjni Novgorod de Europese titel veroverd op het olympische onderdeel street. De Utrechtse haalde met 111,34 net iets meer punten dan de Belgische Lore Bruggeman (111,00), die tweede werd.

Het brons was voor Roos Zwetsloot (110,33) en Candy Jacobs werd vierde. “Jacobs plaatste zich nog als eerste voor de finale en was in mijn ogen de grootste kanshebber voor goud. Maar ons talent Keet heeft het in de finale echt super gedaan”, zei bondscoach Sjoerd Vlemmings. “Bij de vrouwen was eigenlijk plaats 1, 2 en 3 de bedoeling, maar dit is geen ramp in de aanloop naar Tokio.”

Bij de mannen was er geen eremetaal weggelegd voor Nederland. Douwe Macaré werd met 231,33 punten vierde. De Europese titel ging naar de Fransman Vincent Milou (287,00), die Axel Cruysberghs (263,67) uit België achter zich liet. “Vooraf was onze doelstelling om vier skaters op het podium te hebben, dat is helaas niet gelukt. Maar met een vierde plaats kunnen we ook leven”, zei Vlemmings. “Al is een groot deel van de concurrentie niet aanwezig op een EK.”

Skateboarden debuteert volgend jaar als sport op de Olympische Spelen in Tokio.