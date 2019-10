Frodeno wereldkampioen Ironman in recordtijd

De Duitse triatleet Jan Frodeno is op Hawaï voor de derde keer wereldkampioen op de Ironman geworden. Hij zegevierde in een parcoursrecord van 7 uur, 51 minuten en 13 seconden. De Amerikaan Tim O’Donnell eindigde op ruim 8 minuten als tweede, de Duitser Sebastian Kienle werd derde in 8.02.04.

Bij de vrouwen was er ook Duits succes. Anne Haug pakte de titel in 8.40.10. Het zilver ging voor de derde keer op rij naar de Britse Lucy Charles (8.46.44). Het brons was voor de Australische Sarah Crowley (8.48.13). Els Visser, de enige Nederlandse prof in het deelnemersveld, debuteerde op Hawaï met de zestiende plaats in 9.18.42.

Frodeno, olympisch kampioen in 2008, was heer en meester in de wedstrijd over de langste afstand: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. De 38-jarige Duitser nam bij het fietsen al de leiding en begon met 2 minuten voorsprong aan de afsluitende marathon. Daarin liep hij nog verder uit. Frodeno was in 2015 en 2016 ook al de beste op Hawaï. Zijn landgenoot Patrick Lange, die vorig jaar de wereldtitel veroverde, viel uit met koorts.