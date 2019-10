Gelijkspel waterpoloërs met EK-ticket op zak

De Nederlandse waterpoloërs hebben het drielandentoernooi in Utrecht, met als inzet kwalificatie voor het EK, afgesloten met een gelijkspel tegen Turkije. Beide landen wisten voorafgaand aan het onderlinge duel al dat ze begin volgend jaar in Boedapest present zijn op de Europese eindronde. Zowel Nederland als Turkije was in zwembad De Krommerijn veel te sterk voor Litouwen.

De mannen van bondscoach Harry van der Meer versloegen Litouwen vrijdag met 21-4, de Turken deden dat een dag later met 24-7. Het afsluitende duel eindigde in 8-8, omdat Oranje in het laatste kwart een voorsprong van 7-5 uit handen gaf (3-1 2-2 2-2 1-3). Op het EK van vorig jaar in Barcelona wonnen de waterpoloërs nog met maar liefst 22-5 van Turkije.

Op basis van het aantal gemaakte doelpunten eindigden de Turken als eerste in Utrecht en Oranje als tweede.