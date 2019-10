Kamminga wint ook 200 school in Berlijn

Zwemmer Arno Kamminga heeft weer een overwinning geboekt in de wereldbeker. De 23-jarige Katwijker was op de slotdag van de driedaagse in Berlijn de beste op de 200 meter schoolslag: 2.09,03. Kamminga bleef wel ruim boven de (winnende) tijd die hij vorige week in Boedapest klokte. Hij dook toen voor het eerst onder de 2.08 (2.07,96).

Kamminga won in Boedapest de 50, 100 en 200 school, allemaal in een Nederlands record. In Berlijn was hij vrijdag ook weer de beste op de 100 meter, op de kortste afstand moest hij een dag later zijn eerste ‘nederlaag’ in deze wereldbekercyclus incasseren (tweede in 27,21 achter de ServiĆ«r Caba Siladi). Op de slotdag won de pupil van coach Mark Faber wederom de 200 school.

Ranomi Kromowidjojo eindigde op de 100 vrij als tweede achter Cate Campbell. De Australische won met overmacht in 52,51, ‘Kromo’ tikte aan in 53,33.