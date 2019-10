Merel Blom pakt titel op NK eventing in Boekelo

Merel Blom heeft met haar paard Ceda op overtuigende wijze de Nederlandse titel eventing veroverd. Ze was tijdens de internationale military van Boekelo, waarbij het NK werd afgewerkt, duidelijk de beste van Oranje. Blom leidde in het nationale toernooi van start tot finish. Jordy Wilken eindigde in het NK-klassement als tweede en Raf Kooremans belandde op de derde plek.

Tim Lips kon in Boekelo zijn Nederlandse titel niet verdedigen. Hij moest afzeggen wegens een lichte blessure bij zijn paard Eclips.

Nederland eindigde in het landenklassement op de elfde plaats, vooral ook door een teleurstellend optreden op zaterdag. Het laatste olympische teamticket, voor het beste, nog niet geplaatste land, ging naar Zwitserland dat in Boekelo als zevende eindigde. Alleen als andere landen niet kunnen voldoen aan individuele eisen die horen bij olympische kwalificatie of besluiten geen gebruik te maken van hun teamstartplaats, kan de Nederlandse ploeg wellicht nog in aanmerking komen voor Tokio 2020.

Lips en Blom hebben beiden individueel nog wel goede kansen op een olympisch ticket.