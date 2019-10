Turnster Biles sluit WK af met 25e medaille

Turnster Simone Biles heeft haar WK turnen in Stuttgart afgesloten met het behalen van haar 25e WK-medaille. Nadat ze eerder op de dag al goud had veroverd op het toestel balk was ze ook op vloer de beste. Haar zege op balk betekende al een mijlpaal. Ze liet de Wit-Rus Vitali Tsjerbo (23 medailles) definitief achter zich en werd de meest gelauwerde WK-deelnemer aller tijden.

De 22-jarige Amerikaanse heeft nu 19 wereldtitels achter haar naam en veroverde daarnaast drie keer zilver en drie keer brons op een WK. Ze was regerend olympisch en wereldkampioene op vloer en maakte die status in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle volledig waar. Met haar score van 15,133 hield ze haar landgenote Sunisa Lee een vol punt achter zich. De Russin Angelina Melnikova pakte het brons: 14,066.

Biles haalde haar WK-medailles bij vijf WK-optredens, te beginnen in 2013 in Antwerpen. Tsjerbo was eveneens op vijf WK’s actief, tussen 1991 en 1996.