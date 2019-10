De Zweedse tennisster Rebecca Peterson heeft zondag het toernooi in het Chinese Tianjin gewonnen. De 24-jarige Peterson was in twee sets te sterk voor de drie jaar oudere Britse Heather Watson: 6-4 6-4. De wedstrijd duurde iets meer dan anderhalf uur.

Voor Peterson was het haar tweede finale op de WTA Tour en ook haar tweede overwinning. Vorige maand pakte ze de toernooiwinst in het Chinese Nanchang. Watson heeft al drie titel op haar erelijst.