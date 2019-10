Verstappen geeft Leclerc de schuld

Max Verstappen gaf onomwonden Charles Leclerc de schuld voor zijn uitvalbeurt in de Grote Prijs van Japan. De Monegask van Ferrari tikte vlak na de start de Red Bull van de Nederlander aan, die van de baan gleed. “Het is belachelijk dat hij niet meteen een straf krijgt. Wat moet hij nog meer doen om geen straf te krijgen?’’, zei een verbolgen Verstappen op Ziggo Sport.

Verstappen had een goede start vanaf de vijfde plek en ging Lewis Hamilton (Mercedes) voorbij. Vervolgens probeerde hij buitenom Leclerc in te halen en de derde plek over te nemen. “Ik zat al voor hem en iedereen weet dat je in die bocht onderstuur hebt en niet vol op de limiet naar binnen kunt. Hij reed gewoon tegen mijn zijkant aan.”

De Limburger probeerde wel door te rijden, maar merkte al gauw dat de Red Bull te veel schade had opgelopen. ‘’De hele zijkant lag open. Het had geen zin om door te gaan. Natuurlijk baal ik, zeker ook omdat dit de thuisrace is van onze motorleverancier Honda, maar hier kon ik niks aan doen.’’